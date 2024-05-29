Türkiye ve Afganistan arasında diplomatik pasaport hamileri için vize yükümlülüğü kaldırıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında "Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" durduruldu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında "Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince karar verildi.