Afganistan'a Yakın Ülkelerin Güvenlik Konuları Toplantısı Bişkek'te Gerçekleşti

Afganistan'a yakın komşu ülke Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ın güvenlik konularından sorumlu üst düzey temsilcileri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı.

Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov'un ev sahipliğinde Afganistan'a yakın komşu ülkelerin "Güvenlik Konseyi Sekreterleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanları 6. Bölgesel Diyalog Toplantısı" düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nasrullo Mahmudzodo, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Vikram Mısri ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan katıldı.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan konulu toplantının güvenlik konularından sorumlu üst düzey temsilcilerini kabul etti.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, çok çeşitli zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya olan Afganistan'daki zor durumu ele almanın önemini vurguladı.

Afganistan'daki güvenlik durumuna dikkati çeken Caparov, bölge ülkelerince zamanında atılan koordineli ve kapsamlı adımların Afgan yönünde silahlı çatışma çıkma olasılığını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Kırgızistan'ın Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam ettiğine işaret eden Caparov, Afganistan'da insani ve ekonomik krizin aşılmasına yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Caparov, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların daha etkin koordinasyonunun gerekliliğini vurguladı.