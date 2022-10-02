AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı Güncel Haberler AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti. AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 30 kilometreye yaklaştı. Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor. AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti. Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Balcı Hamzabeyli Sınır Kapısı Bulgaristan Edirne AFAD Güncel Haberler

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