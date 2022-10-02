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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 30 kilometreye yaklaştı.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen sürücülere su ve kumanya ikram etti.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı Bulgaristan Edirne AFAD Güncel Haberler

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