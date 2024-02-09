AFAD, Diyarbakır'da öğrencilere afet eğitimi veriyor

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri köy köy gezerek, olası afetlerde yapılması gerekenlerle ilgili öğrencileri eğitiyor.

Afad ekipleri, "Afet öncesi hazırlık" çalışmaları kapsamında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte okulları ziyaret ederek, öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek için harekete geçti.

Yaklaşık bir yıllık süreçte Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkların desteğiyle yaklaşık 30 okulu ziyaret eden ekipler, çocuklara "deprem anında yapılması gerekenler", "toplanma merkezlerinin tespiti", "deprem anında panik ve kriz yönetimi, "acil durum çantasında olması gereken malzemeler" gibi konularda eğitim verdi.

Ekiplerin hedefi il genelinde tüm okulları ziyaret ederek, öğrencileri olası afetlere hazırlamak.

Afet öncesi hazırlık eğitiminin bir durağı da Çermik'in Günaşan Köyündeki ilkokul oldu.

"Bilinçli bir nesil yetiştirmek için okulları seçtik"

Afad Çermik Eğitim Koordinatörü Bilal Çelikten, AA muhabirine, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce olduğu gibi sonrasında da bilinçlendirme eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Bu proje kapsamında hem merkezdeki hem de kırsaldaki okullara gittiklerini öğrencilere ve öğretmenlere eğitim verdiklerini ifade eden Çelikten, "Bilinçli bir nesil yetiştirmek için okulları seçtik. Okullarda her evden bir çocuk var. Çocukları bilinçlendiriyoruz, onlar da eve gidip ailelerine anlatıyor." dedi.

Günaşan İlkokulunda birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yapan Seher İpek, 6 Şubat'taki depremlerin tüm bölgede olduğu gibi köylerinde de hissedildiğini ve paniğe neden olduğunu belirtti.

Afet öncesi hazırlık eğitiminin uygulamalı olması nedeniyle faydalı geçtiğini ifade eden İpek, verilen eğitimi aralıkla sınıfta uygulayacaklarını aktardı.

"Ağaç yaşken eğilir. Bu eğitimlerin temelden verilmesi gerekiyor." diyen İpek, çocukların öğrendiklerini ailelerine de aktaracağını söyledi.

"Anneme, babama ve kardeşlerime anlatacağım"

Öğrencilerden 10 yaşındaki Yusuf Yılmaz, Afad'dan okullarına gelen ablalarının ve ağabeylerinin kendilerine depreme hazırlık konusunda önemli bilgiler verdiğini belirtti.

Yılmaz, şöyle dedi:

"Çök, kapan, tutunu anlattılar. Deprem olduğunda masanın altına gireceğiz, kafamızı tutup bir yerlere tutunacağız ve sarsıntı bittikten sonra yavaş yavaş dışarı çıkacağız. Burada öğrendiklerimi anneme, babama ve kardeşlerime anlatacağım. Onlar da ne yapacaklarını bilsinler."

9 yaşındaki Muhammed Şahin, AFAD ekiplerinin deprem anında ne yapacaklarını, acil durum çantasına neler konulacağını anlattığını belirtti.

8 yaşındaki Neslihan Karaca, depremde korunma yöntemi olan "çök", "kapan", "tutun" hareketini öğrendiklerini söyledi.