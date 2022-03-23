ADNAN OKTAR DAVASINDA 68 SANIĞIN TAHLİYE EDİLMESİNE EDİLEN İTİRAZIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtildi. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

'TAHLİYE USUL VE YASAYA AYKIRI'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Başsavcılık, itiraz gerekçesi olarak söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Tahliye kararı verilen sanıklar hakkında başka davaların görülmeye devam ederken tahliye kararı verildiği ve bu şekilde toplanması ve değerlendirilmesi gereken delillerin henüz dosya içerisine aldırılmadan sanıkların serbest kalmasının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

'MÜŞTEKİLER LARI AİLELERİNE GÖNDERECEK DİYE KORKUYOR'

'MÜŞTEKİLERİN HÜR VE SAĞLIKLI BİR İRADEYLE ŞİKAYETÇİ OLMALARI BEKLENEMEZ'

'TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASI İSTENDİ'

Başsavcılık itiraz dilekçesinde 68 sanık hakkında verilen tahliye kararlarının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesini istedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel