Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman Valisi'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet arabası oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın sünnet olan oğlu Muhammed Eymen'in sünnet aracı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın makam aracı oldu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın sünnet olan oğlu Muhammed Eymen'in sünnet aracı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın makam aracı oldu.

Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, 2016 yılında Mardin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu. Kılınç'ın şehit olmasının ardından dünyaya gelen oğlu Muhammed Eymen için bugün sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne Muhammet Eymen Vali Mahmut Çuhadar'ın süslenen makak aracı ile gitti. Annesi Ceyda Kılınç ile düğün için tahsis edilen valilik makam aracına binen Muhammet Eymen, konvoy ile salona gitti. Sünnet düğününe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri ile şehidin yakınları katıldı. Vatandaşa hitap eden Vali Çuhadar, şehitlerin yakınlarının her zaman başlarının tacı olduğunu belirterek, "Bugün Muhammed Eymen evladımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Makam aracımızı da Muhammed Eymen evladımıza sünnet aracı yaptık bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Düğünde sünnet olan Muhammed Eymen, daha sonra yine valilik makam aracına bindi ve konvoy ile evine bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Mahmut Çuhadar Jandarma Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title