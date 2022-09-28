Elektrik akımına kapılan kişi öldü Güncel Haberler Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Yeni Sanayi Mahallesi'nde ceviz toplamak için evin damına çıkan Mustafa Kaya (30) elindeki demir sopanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Mustafa Kaya Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.