Elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde ceviz toplamak için evin damına çıkan Mustafa Kaya (30) elindeki demir sopanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ceset, otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel