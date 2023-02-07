Adıyaman'daki depremde yaralanan 4 kişi, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
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ADIYAMAN'da depremde enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişi, ambulans uçakla getirildiği Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
ADIYAMAN'da depremde enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişi, ambulans uçakla getirildiği Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adıyaman'da enkaz altında kalan 1'i çocuk 4 kişi, yaralı kurtarıldı. Yaralılar, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 1'i çocuk 4 yaralı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel