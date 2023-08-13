Adıyaman'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Miktat Şahin (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Miktat Şahin"in kontrolünü kaybettiği 06 MKT 27 plakalı traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Miktat Şahin, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından Şahin'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.