Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, takla atarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Besni ilçesine bağlı Dervet mevkiinde meydana geldi. Abidin Akdağ yönetimindeki 06 AVR 611 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Abidin Akdağ ile otomobilde bulunan Hasan Hüseyin Akdağ, Hatice Akdağ ve Canan Etyimez yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.