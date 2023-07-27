Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlarken, aracın sağ arka tekeri ise çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak yol kenarına fırladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.