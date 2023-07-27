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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlarken, aracın sağ arka tekeri ise çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak yol kenarına fırladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi eski hastane yakınlarına Hasan Korkmaz idaresindeki 02 SA 125 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hasan Korkmaz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle aracın sağ arka tekeri yerinden çıkarak yol kenarına fırladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hasan Korkmaz Adıyaman Güncel Haberler

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