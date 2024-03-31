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Adıyaman'da Hastalığı veya Engeli Olan Seçmenlere Seyyar Sandık Uygulaması

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Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Turgut Reis Mahallesi'nde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine "seyyar sandık" götürdü.

Sandık görevlileri, Süleyman Zeynep Işık çifti ile Saniye Ulu'nun evlerine giderek oy kullanma hakkında seçmenleri bilgilendirdi.

Vatandaşlar, "seyyar sandık"ta oylarını kullandı.

Saniye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemediğini belirterek, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Süleyman Işık ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek, "sandığı ayağına kadar getiren" ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 51 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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