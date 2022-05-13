ADIYAMAN'DA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 AC 739 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Hulusi G., Berkan G., Kaan Abdulkadir G. ve Murat B., yaralandı. Otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel