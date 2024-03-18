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Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki törende Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve atışı yapılan programda İstiklal Marşı okundu.

Bakır, törendeki konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı mücadele olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Mersin

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Halit Şahin, Asri Mezarlık'taki törende şehitlik anıtına çelenk bıraktı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Pehlivan, "Sizler gibi kahramanlarımız sayesinde bu güzel yurdumuzda, şanlı bayrağımızın altında, minarelerden yankılanan ezanın şahitliğinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımızın farkındayız." mesajını paylaştı.

Kur'an-ı Kerim okunan törende şehit mezarlarına karanfil konuldu.

Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Nusret Mayın Gemisi

Tarsus ilçesinde de Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Törende Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Güntaç Yılmaz ve gaziler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okundu.

Hatay

Antakya Şehitliği'nde yapılan törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, anıta çelenk bıraktı.

Masatlı, Çanakkale'de eşi benzeri olmayan bir destanın yaşandığını ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda da tiyatro gösterisi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Yılmaz, Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın okuduğu duanın ardından katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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