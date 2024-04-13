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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde sağanak uyarısı

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Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın güneyi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Adana ve Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneyinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş su baskını Osmaniye Adana Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

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