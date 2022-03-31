ADANA'NIN TARİHİ MİRASININ İLK KEZ BELGESEL SERİSİ ÇEKİLİYOR

ADANA (DHA) - ADANA'da 385 yılında Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Taş Köprü'nün öyküsel bir anlatımla ilk kez belgeseli çekildi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptırılan en uzun saat kulesi olan Büyük Saat Kulesi'nden Taş Köprü'ye uzanan belgesel, küçük bir kızın öyküsü üzerinden izleyiciye sunuldu.

Hatay'da çekilen ve çeşitli festivallerde ödüle layık görülen Süveydiye'nin Çiçekleri adlı belgeselin yönetmenliğini yapan Zafer Özgentürk, bu kez Adana'nın tarihi ve kültürel miraslarını yeni kuşaklara ulaştırmak amacıyla belgesel serisi başlattı. Yaklaşık 1 yılda tamamlanması planlanan 10 belgeselden oluşacak serinin ilkinde kentin Seyhan Nehri'nin Seyhan ve Yüreğir yakalarını birleştiren, dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan Taş Köprü yer aldı. Metin-öykü yazarlığını Mustafa Özke'nin yaptığı Büyük Saat'ten Taş Köprü'ye adlı belgesel ile Tarihi Han, Ulu Cami, Büyük Saat ve Taş Köprü gibi kentin tarihi simgeleri küçük bir kızın öyküsü üzerinden izleyiciye sunuldu. Proje tamamlandığında belgesellerin Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki festivallerde gösterimi yapılacak.

KÜÇÜK BİR KIZIN ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN ADANA TARİHİ

Projedeki amacın kentin tarihi, kültürel mirasının belgelenmesi olduğuna dikkati çeken Adanalı yönetmen Özgentürk, "Projemizde kentin çeşitli tarihi, kültürel mirasını göstereceğimiz mini belgeseller serisi olacak. İlkini tamamladık. 6 dakikadan oluşan mini bir belgesel oldu. Büyük Saat'ten Taş Köprü'ye adlı belgeseli izleyenler bir Adana hikayesi görecek. Yeni çağın algı ritmine uygun öyküsel bir anlatım dili tercih ettik. Büyük Saat çevresindeki tarihi handa geçen küçük bir kızın öyküsü anlatılıyor. Oradan Ulu Cami'ye ve Taş Köprü'ye uzanan kısa bir yolculuk var" dedi.

FESTİVALLERDE İZLENİME SUNULACAK

Belgeselleri 1 yıl içinde tamamlamayı düşündüklerini dile getiren Zafer Özgentürk, "Daha önce Adana belgeselleri, Taş Köprü belgeselleri yapıldı ancak öyküsel bir belgesel serisi yapılmamıştı. Bu anlamda çalışmamız ilk oldu. Artık biten her belgesel bir festival yolculuğuna çıkacak. Türkiye ve yurt dışındaki festivallerde izlenime sunulacak" diye konuştu.

TAŞ KÖPRÜ

Adana Taş Köprü Seyhan Nehri üzerindedir. IV. (385) yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuştur. Harun Reşit (766-809) köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi'ne birleştirmiştir. IX. yüzyıl başında Harun Reşit'in oğlu olan 7'inci Abbasi Halifesi Memun (786-833) tarafından onartılmıştır. III. Ahmet (1713), Kel Hasan Paşa (1847) ve Adana Valisi Ziya Paşa (1789) tarafından da değişik zamanlarda tamirat görmüştür. Bu üç onarımının yazıtları mevcuttur. Son onarım 1949 yılında yapılmıştır. Taş Köprü 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindedir. 21 kemerinden 14'ü ayaktadır. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması görülmektedir. Dünyanın halen kullanılan en eski köprülerden biri olarak bilinmektedir.

BÜYÜK SAAT

Adana Büyük Saat Kulesi, 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlandı, 882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından tamamlandı. Uzunluğu 32 metre olan kule kare prizma şeklindedir ve kulenin duvarları tuğla ile inşa edilmiştir. Temel derinliğinin 35 metre olduğu söylenir. Saat kulesi dikdörtgen şeklinde taş tuğlalardan yapılmıştır. Kulenin inşası sırasında Osmanlı'da değişik illerde saat kuleleri vardı. Bu saat kuleleri arasında en uzunu Büyük Saat'tir. İkincisi ise Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan imal edilmiş ve yapımından uzun bir süre sonra Almanya'dan özel olarak saat makinesi getirilmiştir. O kadar sağlam yapılmıştır ki 1998'deki Adana depreminden sonra bile ayakta kalmayı başarabilmiştir.