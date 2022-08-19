Adana haberleri... ABD VE ÇİN'DEKİ PAMUK KRİZİ ADANA'YA YARADI; EKİM ALANLARI YÜZDE 35 ARTTI

Adana haberlerine göre ABD'deki kuraklık nedeniyle pamuk rekoltesinin düşmesi, Çin'in iki yıllık pamuk ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacağını açıklaması ve koronavirüs pandemisi döneminde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlamasıyla uluslararası pamuk fiyatları yükseldi.

ABD'deki kuraklık nedeniyle pamuk rekoltesinin düşmesi, Çin'in iki yıllık pamuk ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacağını açıklaması ve koronavirüs pandemisi döneminde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlamasıyla uluslararası pamuk fiyatları yükseldi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir bu nedenle kentteki ekim alanlarında yüzde 30-35 oranında artış olduğunu belirterek, gelecek ay gerçekleşecek hasatta 450 bin dönüm tarladan, 200 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

ABD'de kurak geçen sezon, pamuk rekoltesinin azalmasına neden oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin iki yıllık pamuk ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacağı açıklaması ise piyasayı hareketlendirdi. Koronavirüs pandemisi döneminde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlamasıyla uluslararası piyasada pamuk fiyatları yükseldi. Erkenci pamuğun üretildiği Adana'da da bu nedenle ekim alanları arttı. Çukurova'nın bereketli toprakları, mayıs ayında ekilen pamuklarla beyaza büründü. Önceki yıllarda 'beyaz altın' özelliğini yitiren pamuk, bu sezon çiftçinin yeniden gözdesi oldu.

PAMUĞUN ALTIN YILI OLMASI BEKLENİYOR

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ekim alanlarında yüzde 30-35 oranında artış olduğunu belirterek, gelecek ay sonu gerçekleşecek hasatta 450 bin dönüm tarladan, 200 bin ton rekolte, pamuğun altın yılı olmasını beklediiklerini belirten İncefikir, şunları söyledi:

"Türkiye yaklaşık 2 milyon tonluk rekolteye sahipken Adana bunun 200 bin tonundan fazlasını karşılamaya başlayacak. Dünya genelinde rekoltede ciddi bir azlık söz konusu. Özellikle tekstilde ve yan ürünlerde talepler artmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bana göre pamuğun altın yılı diyebiliriz. Üreticinin ekim alanlarını daha da genişletebilmesi için, girdi maliyetlerinin artışıyla oranlı şekilde desteklemeler verilmeli. Zira biz Türkiye olarak aynı zamanda pamuk ithal ediyoruz. Bu durum ithalatın da önüne geçecektir. Hasat eylül ayının sonuna doğru gerçekleşecek. Bitki oldukça güzel gelişiyor. Bizim ceviz diye tabir ettiğimiz, pamuktaki gelişme oldukça iyi, ceviz sayısı oldukça güzel, fazla. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa bana göre iyi bir yıl geçireceğiz."