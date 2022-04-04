Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede öldü.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede öldü.

Karacaoğlan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlardan Özkan A, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu Mazlum K, Özkan A. ve Selçuk A. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına almıştı.

Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana, Ölü, Güncel, Haberler

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