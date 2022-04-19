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Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Mart'ta Umut Barış Koç'un (27) Tufanpaşa Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.

Faili meçhul cinayetle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi'nde, 17 Mart'ta cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

Faili meçhul cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı

AA / Fatih Azgın - Güncel

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