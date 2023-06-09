Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmaları kapsamında iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, zanlı Soner K'nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi, Ömer Y'nin de Emek Mahallesi'nde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 1 kilo 994 gram sentetik uyuşturucu, iki uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ömer Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.