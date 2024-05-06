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Adana'da trafik kazası tatbikatı düzenlendi

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Adana'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik kazası tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta bir pikap aşırı hız nedeniyle kaza yaptı ve yaralanan 2 kişiye müdahale edildi. Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Adana'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında trafik kazası tatbikatı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir pikap aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yaralanan 2 kişiye müdahale etti.

Tatbikatı izleyen vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen tatbikatla kurallara uyulmasının önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Can Kara da tatbikatın gerçekçi yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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