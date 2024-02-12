Adana'da Otoyolda Yangın Çıkan Minibüste Hasar Oluştu
Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda minibüste hasar meydana geldi.
Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında alev aldı.
Aracı güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.