Adana'da Otostop Yapan Kadının Otomobili Gasp Edildi

Adana'da bir kadının otostop yaparak durdurduğu otomobili gasp eden ve sürücünün kredi kartıyla harcama yapan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Adana'da bir kadının otostop yaparak durdurduğu otomobili gasp edip, sürücünün kredi kartıyla da harcama yaptığı öne sürülen 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrika işçisi C.K. (43), caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen Hilal Ş. (29) el kaldırdı. C.K. durup, genç kadının nereye gideceğini sordu. Hilal Ş. otomobile bindikten sonra Abdülkadir G. (19), arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen Emirhan G. (18) ile İlker E. (29) C.K.'yi darp edip, otomobilden indirdi. Direksiyona geçen şüphelilerden biri, diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Aracı gasp edilen C.K.'nin ihbarıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların kimliklerini belirleyip, otomobili Sucuzade Mahallesi'ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini tespit etti. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Hilal Ş.'yi evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı. Zanlıların, C.K.'nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdülkadir G., Emirhan G., İlker E. ve Hilal Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA