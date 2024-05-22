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Adana'da otomobil kazası sonucu yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki öğretmen Merve Çürük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün ise 8 aylık hamile olduğu ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan 26 yaşındaki öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda 20 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken L.K'nin kullandığı 01 LD 400 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Merve Çürük (26), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Çürük'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen sürücü L.K'nin bebeğinin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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