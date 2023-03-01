ADANA'DA MOTOSİKLETİ TAKİP EDEREK SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN KİŞİLER,KULLANDIKLARI ARACI ATEŞE VERİP KAÇTI

ADANA'da motosikletli iki kişiyi panelvan ile kovalayıp, av tüfeği, tabanca ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğiyle de ateş açan şüpheliler, daha sonra kullandıkları aracı ateşe verip, izlerini kaybettirdi.

ADANA'da motosikletli iki kişiyi panelvan ile kovalayıp, av tüfeği, tabanca ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğiyle de ateş açan şüpheliler, daha sonra kullandıkları aracı ateşe verip, izlerini kaybettirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede silahlara ait boş kartuş ve kovanlar bulundu.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 39 ABK 115 plakalı panelvandaki B.A., G.E. ve D.G., 01 BIJ 69 plakalı motosikletteki isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişiye ara sokakta av tüfeği, tabanca ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğiyle ateş açıp, kovalamaya başladı. Birkaç kilometre süren takip esnasında devrilen motosikletteki iki kişi, karanlıktan faydalanıp kaçtı. Bunun üzerine,kullandıkları panelvanı sokak ortasında durduran 3 şüpheli, araca benzin döküp ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Silah seslerini duyup bölgeye gelen polis ekipleri, panelvanın yandığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri söndürdü. Öte yandan, devrilen motosikletten kaçarak kurtulan iki kişi, olay yerine tekrar gelip polise sığındı.

KARTUŞ VE KOVANLAR BULUNDU

Söndürme çalışmasının ardından polisin yaptığı incelemede, aracın çevresinde boş av tüfeği kartuşları ile tabanca ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğine ait boş kovanlar bulundu. Hurdaya dönen panelvan, polisin delil toplama çalışmasının ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Motosiklet üzerinde saldırıya uğrayan iki kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götüren ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)