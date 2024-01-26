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Adana'da mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı

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Adana'nın Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda mahsur kalan bir kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, merdivenli araç yardımıyla ağaçtan indirildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Belediye yetkilileri, kedinin zarar görmeden kurtarıldığını belirtti.

Adana'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şevkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden görevli, durumu belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kediyi bulunduğu yerden merdivenli araç yardımıyla indirdi.

Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, kediyi zarar vermeden kurtardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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