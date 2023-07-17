Adana'da Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Adana'da bir kişinin güzellik merkezine gelerek silahlı saldırıda bulunması sonucu 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bir kişinin güzellik merkezine gelerek silahlı saldırıda bulunması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezine saat 14.00 gibi gelen bir kişi, içeri girip rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Güzellik merkezinde bulunan diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA