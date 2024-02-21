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Adana'da Asayiş Uygulaması: 1 Kişi Yakalandı, 4,5 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 1 kişi yakalandı ve 4,5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 3 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurt Mahallesi'nde belirlenen 24 noktada 130 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 713 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Uygulamada, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı, 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerde 3 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 6 bin 588 lira ceza kesilirken, 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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