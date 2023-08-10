Adana Büyükşehir Belediyesi Bey Mahalle Merkezi'nin Temelini Attı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahalle Merkezi'nin temelini "Merkezimizde Halka Hizmet Var" mesajı ile attı. Bey Mahalle Merkezi; 850 metrekare alanda, taziye evi, soğuk hava deposu, 350 metrekarelik çok amaçlı salonu ile hizmet verecek.

Bey Mahalle Merkezi'nin temel atma törenine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bey Mahallesi Muhtarı Şahin Özbingöl, meclis üyeleri, siyasiler, konuklar ve bölge halkı katıldı.

Bölgeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Karalar, ilçelerde temel sorunların çözümü için yapılanları da anlattı. Halka hizmet ederken adaletli davrandıklarını ve ayrım gözetmediklerini belirten Başkan Karalar, şunları söyledi:

"Biz 7 oy aldığımız köye de 700 oy aldığımız köye de eşit hizmet götürüyoruz. Çok zor şartların yaşandığı bir dönem geçilmesine rağmen, daha önce yapılmayan hizmetleri halkla buluşturmak bize nasip oldu. Yenilerini de halkımız için hayata geçiriyoruz. D-400 üzerinde belediyenin yaptığı ilk altgeçidi biz yaptık ve önemli yeni altgeçitleri inşa ediyoruz. Hem de kısa sürelerde bitiriyoruz. Aldığımız iş makineleri sayesinde daha az kira ödüyoruz, tasarruf ettiğimiz parayı da halkımıza daha fazla hizmet etmek için kullanıyoruz. 3. altgeçide başladık, birçok yerde su sorununu çözdük, bugüne kadar rekor miktarda asfalt döktük ve dönem sonuna kadar daha da artacak. Tüm bunları borçlanmadan yapıyoruz."

Konuşmaların ardından 850 metrekare alanda, 2 katlı, taziye evi, soğuk hava deposu, kesimhane ve 350 kişilik çok amaçlı salonun da bulunduğu Bey Mahalle Merkezi'nin temeli atıldı.