Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta sel bölgelerini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta sel felaketi yaşanan bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, vatandaşlarla da sohbet etti ve sorunları dinledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Devrek ilçesinde Vali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi'nde su baskınları yaşanan ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

Burada esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Tunç, daha sonra Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda selden zarar gören yerler gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Tunç, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde pazar yerine de giderek, vatandaşlarla sohbet etti.

Gökçebey ilçesine geçen Tunç, Kaymakam Emrah Aslan tarafından ilçede yaşanan sel felaketine ilişkin bilgilendirildi. Burada esnafla görüşen Tunç, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi girişinde bulunan köprüde de inceleme yapan Tunç, organize sanayi bölgesine uğrayarak selden etkilenen fabrikaları gezdi.

Bakan Tunç daha sonra beldedeki bir kıraathanede vatandaşlar sohbet etti.

Ziyaret ve incelemelerde Bakan Tunç'a, Vali Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan ve Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.