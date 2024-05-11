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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü'nde kadın hükümlü ve tutukluların görüşmelerini açık olarak yapacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların, Anneler Günü dolayısıyla yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü dolayısıyla 13-17 Mayıs arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların yakınları ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin açık olarak yapılmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların, yakınları ile bu hafta yapacakları görüşmelerin Anneler Günü kapsamında açık görüş olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu mesajı paylaştı:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Anneler Günü Yılmaz Tunç Hukuk Politika Güncel Haberler

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