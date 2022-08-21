Abdurrahman Tutdere: Bu Kazanın Bütün Ayrıntıları ile İncelenmesini; Kusuru, İhmali Olan Varsa Haklarında Gerekli İşlemlerin Yapılmasını Talep...

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından bölgeye giderek inceleme yaptı. Tutdere, “Buradan adli kolluğa ve adli makamlara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu olayın bütün ayrıntıları ile incelenmesini; kusuru, ihmali olan varsa haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından bölgeye giderek inceleme yaptı. Tutdere, "Buradan adli kolluğa ve adli makamlara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu olayın bütün ayrıntıları ile incelenmesini; kusuru, ihmali olan varsa haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

Abdurrahman Tutdere ve Aziz Aydınlık, Derik'te 20 kişinin ölümüne, 26 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasının meydana geldiği bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Aydınlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve Tutdere'yi bölgede inceleme yapmak için görevlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"YARIM SAAT ÖNCE ÖNLEM ALINMIŞ OLSAYDI BELKİ BU VATANDAŞLARIMIZIN HEPSİ YOLDA OLMAZDI, BU KAZA DA BU ŞEKİLDE OLMAZDI"

"Derik'te çok büyük bir acı var, 20 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Allahtan rahmet diliyoruz. 25'ten fazla, hastanede yatan vatandaşlarımız var, onlara da acil şifalar diliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Çünkü bu yoldan, sabah incelediğimizde, yukarıdan gelen günlük 150-200 TIR, Cengiz Holding'in arabaları geçiyor. Dün bir araba, burada kaza yaparken 3 tane vatandaşımıza çarpmış. Yarım saat arayla diğer TIR yukarıdan geliyor ve vatandaşlarımız ezilip gidiyor. Ama orada yarım saat önce önlem alınmış olsaydı belki bu vatandaşlarımızın hepsi yolda olmazdı, bu kaza da bu şekilde olmazdı. Biz CHP olarak, Genel Başkan'ımıza götürüp raporlayacağız. Bundan sonra da bunun takipçisi olacağız. Çünkü bu yol, çevre yolu olmadığı müddetçe büyük araba kaldıracak bir yol değil. Burada dört tane okul var, çoluk çocuk var. Gerçekten çok vahim bir olay. Sayın Genel Başkan'ımın tekrar bizi görevlendirmesi ile bölgeden ayrılmayacağız ve gerekeni de Genel Başkan'ımıza iletip, Allah'ın izni ile CHP bu işin üstesinden gelecektir."

Abdurrahman Tutdere ise şöyle konuştu:

"BU OLAYIN BÜTÜN AYRINTILARI İLE İNCELENMESİNİ; KUSURU, İHMALİ OLAN VARSA HAKLARINDA GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

"O korkunç tablo burada kaydedildi. Buradan, CHP milletvekilleri olarak bütün Mardin halkına, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bizler, sahada bu olayı bütün ayrıntıları ile inceleyeceğiz, genel merkezimizin ve Genel Başkan'ımızın talimatları doğrultusunda bu olayı raporlaştıracağız. Buradan adli kolluğa ve adli makamlara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu olayın bütün ayrıntıları ile incelenmesini; kusuru, ihmali olan varsa haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Dün Gaziantep'te de aynı şekilde bir olay yaşandı, hayatını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onların yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bugün buradayız, cenaze törenlerine katılacağız. Yaralıları hastanelerde ziyaret edeceğiz ve ilgili kurumlardan da bilgileri aldığımızda bunları kamuoyu ile paylaşacağız."