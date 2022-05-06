ABD Ukrayna'ya Havan Topu Gönderdi - Haberler

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ABD Ukrayna'ya Havan Topu Gönderdi

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri personeli, California'daki Hava Rezerv Üssü'nde nakliye gemisine M777 havan topu yüklüyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava Kuvvetleri personeli, California'daki Hava Rezerv Üssü'nde nakliye gemisine M777 havan topu yüklüyor. M777 havan topları, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın bir parçası

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Ukrayna, Güncel, Haberler

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