ABD, Ukrayna'daki savaş suçları iddialarından İran'ı da sorumlu tutabileceklerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, henüz resmi bir tespitte bulunmadıklarını ancak İran'ın Rusya ile Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt bulduklarında İran yönetimini de savaş suçundan sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, henüz resmi bir tespitte bulunmadıklarını ancak İran'ın Rusya ile Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt bulduklarında İran yönetimini de savaş suçundan sorumlu tutacaklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Rusya'ya sağladığı silahlardan dolayı, İran'ın Rus ordusunun savaş suçu iddialarına ortak olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin bir sorulara yanıt veren Price, ABD'nin Ukrayna makamları ile savaş suçlarını belgelemeye devam ettiğini kaydetti.

Price, "Bu çalışma sürecinde İran hükümetinin veya üst düzey yetkililerinin savaş suçlarına ortak olduğunu veya bunlardan sorumlu olduğunu tespit etmemiz durumunda onları da sorumlu tutacağız." dedi.

İran'ın Rusya'ya silah verdiğini ve Rus ordusunun bunu her gün Ukrayna sivil altyapılarına ve sivillerine karşı kullandığının sır olmadığını belirten Price, Rusya'nın savaş suçu işlediğini kanaatine vardıklarını ancak diğer yabancı ülkeler için henüz resmi bir tespitte bulunmadıklarını dile getirdi.

-Yunan medyasına Türkiye yanıtı

Price'ın geçen hafta Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında tarafları bir araya getirmeye ilişkin çabalarını takdir etmesini gündeme getirerek Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ettiğini belirten Yunan bir gazeteci Price'den Türkiye'ye yönelik değerlendirme yapmasını istedi.

Sözcü, Yunan gazetecinin beklentisinin aksine Türkiye'nin kendi topraklarında en fazla terör saldırısına maruz kalan NATO ülkesi olduğunu ve Ankara'nın güvenlik kaygılarını anladıklarını ifade etti.

Price, Türkiye ile terörle mücadele konusunda çalışmak istediklerini ancak bunu terör örgütü DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması için Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG'ya verdikleri destekle eş zamanlı olarak yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.