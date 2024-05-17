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ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi Japonya'dan ayrıldı

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ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yokosuka Donanma Üssü'nden ayrıldı. Gemiyi tebrik eden ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, mürettebatın Hint-Pasifik bölgesindeki güvenliği sağlamadaki fedakarlıklarını övdü.

ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi Uss Ronald Reagan, 2015'te başladığı görevinin sona ermesinin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yokosuka Donanma Üssü'nden ayrıldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre USS Ronald Reagan'ın Komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, donanma üssünden ayrılışında basına yaptığı konuşmada Japonya'yı mürettebat için "ikinci yuva" olarak niteledi.

Cardone, gemi ve mürettebatının uluslararası hukukun üstünlüğünü koruması, ayrıca serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi için konuşlandırıldığını belirtti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Hint-Pasifik'i güvenli ve istikrarlı tutmadaki fedakarlıkları ve özverileri dolayısıyla gemi mürettebatını tebrik etti.

Ekim 2015'te Yokosuka'ya demirleyen uçak gemisi, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında bölgede devriye görevi yaptı.

Nükleer güçle çalışan gemi, Mart 2011'deki deprem ve nükleer felaket sonrası Japonya'ya düzenlenen "Tomodachi Operasyonu"nda (Arkadaş Operasyonu) görev almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

USS Ronald Reagan Japonya Tokyo Dünya Güncel Haberler

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