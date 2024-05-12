ABD Merkez Kuvvetler Komutanı İsrail Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin davetlisi olarak İsrail'e resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Halevi ve Kurilla'nın "operasyonel durum değerlendirmesi, operasyonel gelişmelerin konuşulması ve iki ordu arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi" konularını görüştüğü açıklandı.

Ne olmuştu?

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesmesinin ardından, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu duyurmuştu.

Hagari, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin CENTCOM Komutanı General Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesii kullanmıştı.