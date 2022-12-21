ABD Eczaneleri, 'Üçlü Salgın' Sürerken Çocuk İlaçlarının Satışını Sınırlandırdı

Amerikan eczane zinciri CVS, çocuklar için olan iki ağrı kesici ürününün hem şahsen hem de çevrimiçi olarak satın alınmasına kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki bir dükkanın ilaç bölümünde soğuk algınlığı ve grip ilaçları arzının az olduğu görülüyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Amerikan eczane zinciri CVS, çocuklar için olan iki ağrı kesici ürününün hem şahsen hem de çevrimiçi olarak satın alınmasına kısıtlama getirdiğini açıkladı. Walgreens eczane zinciri de reçetesiz satılan altı ateş düşürücü ilacın tek seferde çevrimiçi satın alımını sınırlandırdı.

LOS ANGELES, 20 Aralık (Xinhua) -- ABD'de solunum yolu virüslerinden oluşan ve kış aylarında ortaya çıkan "üçlü salgın" sürerken Amerikan CVS ve Walgreens eczane zincirleri çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarının satın alınmasına sınırlama getiriyor.

CVS, yazılı bir açıklama yaparak, çocuklar için olan iki ağrı kesici ilacın elden ve çevrimiçi olarak satın alınmasını kısıtladığını bildirdi.

Walgreens eczane zinciri de reçetesiz satılan altı ateş düşürücü ilacın tek seferde çevrimiçi satın alımını sınırlandırdı.

Walgreens yazılı bir açıklamayla, "Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle, reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünlere ülke genelinde kısıtlama uygulanıyor" duyurusu yaptı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı sözcüsü, kurumun hızla artan ilaç talebini takip ettiğini söyledi.

ABD Tüketici Sağlık Ürünleri Derneği, pediatrik ağrı kesici satışlarının geçen yılın bu dönemine göre yüzde 65 arttığını söyledi.

Ülkede, küçük çocuklar arasında Kovid-19, grip ve respiratuvar sinsityal virüs dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında hızlı artış devam ediyor.