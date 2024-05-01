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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'ye yardım konvoyunun çıkışına tanıklık etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşacak Ürdün'ün ilk insani yardım kafilesinin yola çıkışına tanıklık etti. Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret eden Blinken, düzenlediği basın toplantısında, 'Burada Ürdün'den Erez Kapısı üzerinden direk Gazze'nin kuzeyine ulaşacak ilk tırların çıkışına tanıklık ediyoruz.' dedi. Gazze'deki insani krizin çözümüne dikkati çeken Blinken, 'Hala yapılacak çok iş var.' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze- İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşacak Ürdün'ün ilk insani yardım kafilesinin yola çıkışına tanıklık etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'ı ziyaret eden Blinken, düzenlediği basın toplantısında, "Burada Ürdün'den Erez Kapısı üzerinden direk Gazze'nin kuzeyine ulaşacak ilk tırların çıkışına tanıklık ediyoruz." dedi.

Gazze'deki insani krizin çözümüne dikkati çeken Blinken, "Hala yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 80 bin kişiye yetecek kadar un taşıyan 3 kafilenin ilk kez Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını duyurmuştu.

WFP aynı açıklamasında, Gazze'de açlığın durdurulmasının tek yolunun insani ateşkes ve insani yardımların sistemli ve sürekli ulaştırılması olduğunu vurgulamıştı.

İsrail hükümeti, nisan ayı başlarında, Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki sivillere ulaştırılmak üzere insani yardımların girişine onay vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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