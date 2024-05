Hoffenheim vs Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hoffenheim vs Bayern Münih maçı şifresiz mi?

HOFFENHEİM VS BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim vs Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçı, Bein Sports 3, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TVkanallarından canlı maç izlenebilecek.

HOFFENHEİM VS BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ GÜN?

Hoffenheim vs Bayern Münih Maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

HOFFENHEİM VS BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim vs Bayern Münih Maçı, saat 16:30'da başlayacak.

HOFFENHEİM VS BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hoffenheim vs Bayern Münih karşı karşıya geleceği Bundesliga maçı, Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak.