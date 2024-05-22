Üye Girişi
Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongrede bakanlığının bütçesi hakkında ifade verirken Filistin destekçisi gruplarca protesto edildi. Protestocular, Blinken'ı Filistin'e özgürlük talepleriyle karşıladı ve konuşmalarını sık sık böldü.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın bütçesi hakkında Kongrede ifade verdiği sırada, bugün de Filistin destekçisi gruplarca protesto edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren Blinken'in konuşması, yine "Filistin'e özgürlük" sloganları ile kesildi.

Protestoculardan biri "Hepimizi özgürleştirmek için Filistin'i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır." diye bağırdı.

Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken'ı tutuklamalısınız." dedi.

Blinken'ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

Blinken'ı salona girerken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi kişiler, "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

Bakan konuşmasına başladığı sırada bir katılımcı, elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "Gazze'de 35 binden fazla Filistinli, Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır." diye bağırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Antony Blinken Filistin Dış Politika Politika Güncel Haberler

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı

 AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

EXXEN canlı maç izle! (Atalanta-Bayer Leverkusen) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 22 Mayıs EXXEN spor canlı izle! KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMAN FULL İZLE! #127909 Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragman tek parça izle! Doğa ile Fatih barışacak mı? #127902 SURVİVOR 2024 ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli? 22-23 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adası filmi konusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adası özeti! Kara Ağaç Destanı bitti mi, final mi yaptı? SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu? 22-23 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İngiltere erken seçime mi gidiyor? İngiltere seçimleri ne zaman? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 22 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? X temsilcisi kim oldu? X Türkiye'ye temsilci atadı 23 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 22 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE!
Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title