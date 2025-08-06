Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması

Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve yeni tesislerin inşası için imzalanan 4 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarını paylaştı. Barrack, Türkiye'den Kalyon ve Cengiz grupları ile Katar'dan UCC'nin konsorsiyumda yer aldığını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve yeni tesislerin inşası için kurulan konsorsiyumda Katar'dan UCC ile Türkiye'den Cengiz ve Kalyon gruplarının yer aldığını belirterek, ülkenin barış ve refah yolunun bölgesel ortaklarla birlikte şekilleneceğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA "ŞAM HAVALİMANI" ANLAŞMASI

Barrack, Şam'daki imza törenine katılmasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar'ın UCC'si ile Türkiye'nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMANIN DEĞERİ 4 MİLYAR DOLAR

ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılmasıyla bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Barrack, "Toparlanmaya giden yol, güvenlik ve istikrar temelinin oluşturulmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve en sonunda da girişim ve refah gelmelidir." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıMarko Paşa:

Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat. Vay be. Bu şirketler kimin bi zahmet internetten araştırın

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

İnşaat zor işdir. Kim isterki inşaat yazsın ve inşaat şeylerine baksın internet de. Herkes ormanda yaşamak istiyor.. ufacık bir çamurdan yapılmış evin içinde. Her sabah ormanda uykudan kalkıp temiz hava çekiyorsun ciğerlerine.

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıMurat Kara:

akape yandaşları bayram etti desenize

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Murat Kara:Akepe çokmu dıktı O C

yanıt77
yanıt67
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

O.C. Fridays .. tv .. dizisi .. vardı .. ABD de. 23 yıl evvel.

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıAntiCHP:

Ne yapacak AKP, sizin hırsızlara mı verecek bu tip ihaleleri

yanıt3
yanıt11
Haber YorumlarıZeki Celik:

hırsız cehepeli para çalmakla meşkul

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Gazanfer:

Cengiz yine rant peşinde bombalanacak yeri niye yapıyor

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtalayceladin:

inşallah Şam havaalanın garantisi de biz değiliz ama kanaatimce bunun garanti parası da bizden çıkacak işi alan mütahit firmalara göre

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Şammame.

yanıt6
yanıt0
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