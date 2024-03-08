Abant Gölü Milli Parkı'nda Kar Yağışıyla Tatilciler Sevinçli
Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, mart ayında yağan karın tadını çıkardı. Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta öğleden sonra etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla milli park beyaza büründü. Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant'taki otellere gelenler, karın yağmasıyla sevinç yaşadı. Otellerin bahçesine çıkan tatilciler, kar topu oynayarak eğlendi.
Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, mart ayında yağan karın tadını çıkardı.
Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta öğleden sonra etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla milli park beyaza büründü.
Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant'taki otellere gelenler, karın yağmasıyla sevinç yaşadı.
Otellerin bahçesine çıkan tatilciler, kar topu oynayarak eğlendi.