AB, İsrail-Filistin İhtilafında İki Devletli Çözümü Destekliyor

- AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "(İsrail- Filistin ihtilafı) AB'deki 27 ülke olarak iki devletli çözümü destekleme konusunda mutabık kaldık"

Filistin Başbakanı Mustafa:

"Tanık olduğumuz şey sadece bir savaş değil, bir halkı ve bir davayı yok etme girişimidir"

LÜKSEMBURG - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke olarak iki devletli çözümü destekleme konusunda mutabık kaldık" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB-Filistin Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de yaşanan dehşet verici can kayıpları ve yıkım nedeniyle Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden Kallas, "Gazze'ye yardımların tamamıyla bloke edilmesini kınıyoruz. İsrail, insani yardım ulaştırılmasını tam olarak yeniden sağlamalıdır" dedi.

Batı Şeria'da kötüleşen durumdan endişe duyduklarını da ifade eden Kallas, "Buna on binlerce insanın yerinden edilmesi ve sağlık hizmetleri ile eğitim gibi temel hizmetlere erişimin kısıtlanması da dahil. Burada ayrıca şunu da not etmek isterim; AB, Doğu Kudüs ve çevresi de dahil olmak üzere İsrail'in yerleşim politikalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. İsrail'i yerleşimleri genişletmeyi durdurmaya davet ediyoruz. Aşırılık yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar uyguladık ve daha fazla kısıtlayıcı önlem konusunda uzlaşı sağlanması için çalışacağım" dedi.

Avrupa Birliği'nin iki devletli çözüm konusundaki yaklaşımının net olduğunu ifade eden Kallas, "Bu savaşın askeri yollu bir çözümü yoktur. Her iki taraf için de acıların sona ermesi, ancak müzakerelerin yeniden başlamasıyla mümkündür. Avrupa Birliği olarak inandığımız şey iki devletli ve müzakereler ile ulaşılmış bir çözümdür" dedi.

Filistin halkının Avrupa Birliği'nin desteğine güvenebileceğini söyleyen Kallas, bu nedenle bugün Filistin'e 1,6 milyar euroluk finansal destek paketi açıkladıklarını ifade etti. Bir gazetecinin toplantının siyasi açıdan önemine ilişkin sorusuna cevap veren Kallas, "Bugünkü toplantının önemi şuradan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülke olarak iki devletli çözümü destekleme konusunda mutabık kaldık. Aynı zamanda bu iki devletin eşit olmasının da önemli olduğuna inanıyoruz. Filistin ile Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalogu da işte bu yüzden gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu sadece bir savaş değil, bir halkı ve bir davayı yok etme girişimi"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise konuşmasında, Gazze için hayati konularda harekete geçme zamanının geldiğini söyledi. Mustafa, "İsrail, Gazze'de 50 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Mahalleler harabeye döndü. Batı Şeria'da kitlesel yerinden etme ve toprak gaspı hızla yayılıyor. Tanık olduğumuz şey sadece bir savaş değil, bir halkı ve bir davayı yok etme girişimidir" dedi.

Hesap verilebilirlik olmadan kalıcı barışın mümkün olmadığını ifade eden Mustafa, "İsrail hem Gazze'de işlediği suçlardan hem de Gazze ve Batı Şeria'daki uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulmalıdır" dedi.

AB ile gerçekleştirilen üst düzey diyalog toplantısının bir karar anı olduğunu ifade eden Mustafa, AB ile stratejik ortaklık kurmak istediklerini de belirtti.

Filistin'e 1,6 milyar euroluk finansal yardım

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica ise, toplantıda Filistin'e sağlanacak 1,6 milyar euroluk finansal yardıma ilişkin detay verdi. Destek paketinin üç temel ayağı olduğunu ifade eden Suica, 620 milyon euroluk hibeden oluşan ilk bölümün Filistin Yönetimi ve idarenin reform gündemini desteklemeyi amaçladığını belirtti. 576 milyon euro hibeden oluşacak ikinci ayağın ise ekonomik toparlanma ve istikrarı teşvik edeceğini vurgulayan Suica, "Bu kapsamda koşullar sağlandığında Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de çeşitli sektörlerdeki projelere destek verilecek. Ayrıca Filistinli mültecilere temel hizmetlerin sağlanmaya devam edilebilmesi için UNRWA'ya 82 milyon euro tahsis edilecek" dedi.

Suica, destek paketinin üçüncü ayağının ise Filistin'de özel sektörü finanse etmek üzere Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanacak 400 milyon euroya kadar krediden oluştuğunu ifade etti.