7 ülkeye yeni büyükelçi atandı Bazı büyükelçiliklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı büyükelçiliklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik ve Filipinler Büyükelçisi Artemiz Sümer merkeze alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü, Filipinler Büyükelçiliğine Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren Akyol atandı. Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Ersin Erçin, Madagaskar Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Namibya Büyükelçisi Berin Makbule Tulun ve Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alındı. Güney Kore Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer, Madagaskar Büyükelçiliğine İshak Ebrar Çubukçu, Sudan Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu, Namibya Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkaptan ve Kenya Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel atandı. Güncel AA / Muhammet Tarhan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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