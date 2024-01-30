7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için 180.000 metrekarelik sergi alanı rezerve edildi

SHANGHAİ, 30 Ocak (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için halihazırda 180.000 metrekarenin üzerinde sergi alanı rezerve edildi.

Fuar tanıtım etkinliğine göre, 7. CIIE için rezerve edilen toplam sergi alanının Ocak ayı sonuna kadar 200.000 metrekareyi aşması bekleniyor.

Fuara ilişkin Aralık 2023'te başlatılan tanıtım kampanyasının Haziran 2024'e kadar sürmesi planlanırken, kampanyanın 30'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsaması bekleniyor.

7. CIIE'nin Kasım ayında Shanghai'da düzenlenmesi planlanıyor. Öte yandan 6. CIIE'de bir yıllık mal ve hizmet alımları için toplam 78,41 milyar ABD doları değerinde ön anlaşmaya varılarak rekor kırılmıştı.