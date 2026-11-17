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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 okul kolluk görevlimiz sürekli olarak görev yapmakta, 44 bin 764 okulda, 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz, okul yönetimleriyle devamlı irtibat halinde çalışmaktadır." dedi.

Bakan Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Vazifeyi emanet, millete hizmeti şeref bilen 694 bin 864 personelle huzurun ve güvenliğin nöbetini tutmaya devam edeceklerini söyleyen Çiftçi, her harcamada kamu yararını gözetmeyi, her yatırımda vatandaşın ihtiyacına karşılık vermeyi esas aldıklarını ifade etti.

Çiftçi, 2027 yılı toplam ödenek teklifinin, 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu belirtti.

Bakanlığın bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının, yüzde 7,57 olduğunu aktaran Çiftçi, toplam ödeneklerinin yüzde 8,42'sinin Bakanlık merkez birimlerine, yüzde 91,58'inin ise Bakanlığa bağlı kuruluşlara ayrıldığını söyledi.

Bütçelerinin 1 trilyon 384 milyar 85 milyon 405 bin lirasını cari ödeneklerin, 497 milyar 483 milyon 807 bin lirasını yatırım ödeneklerinin oluşturduğunu kaydeden Çiftçi, yatırım bütçelerinin yüzde 81,6'sını deprem ödeneklerine ayırarak depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırma anlayışlarını bütçelerine yansıttıklarını vurguladı.

Yerli ve milli teknolojiler

Bakan Çiftçi, Bakanlığın köklü devlet tecrübesini çağın imkanlarıyla buluşturduklarını ve suçun yöntemlerinin değiştiği bu süreçte güvenlik teşkilatlarının önleme, tespit ve müdahale kabiliyetlerini, yerli ve milli teknolojilerle güçlendirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"ASENA ile narkotik verileri analiz ediyor, PARS ile karmaşık verilerdeki bağlantıları belirliyoruz. AVCI ile dijital izlerden aranan şahısları tespit ediyor, ALİM ile mevzuatı ve kurumsal bilgiyi güvenle işleyerek karar süreçlerini destekliyoruz. JEMUS ve KETUM ile güvenli haberleşme altyapımızı geliştiriyor, SahilNet ve SAHMUS projeleriyle mavi vatanda iletişim ve koordinasyon kabiliyetimizi artırıyoruz. Milli Balistik Test Merkezi projemizle silah, mühimmat ve koruyucu malzeme testlerinde milli kapasitemizi, Cari Risk Analiz ve Eğitim Merkezi projemizle de analiz ve eğitim kabiliyetimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağımız görev kapasitemize katkı sunmaktadır. Emniyet ve Jandarmamızdaki 22 ATAK ve 6 GÖKBEY helikopteriyle yerli ve milli havacılık birikimimizi iç güvenliğe taşıyoruz. Sahil Güvenliğimiz için ağır hava ve deniz şartlarında, açık denizlerde en az 7 gün görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve milli 4 geminin tedarik çalışmalarını sürdürüyor, 2026 yılı sonunda 1, 2028 sonunda 2, 2029 ve sonrasında 6 GÖKBEY helikopterinin teslimini planlıyoruz."

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin 81 il, 920 ilçede faaliyet gösterdiğini anlatan Çiftçi, 31 bin 49 noktadaki 106 bin 65 kamerayla asayiş ve trafik hizmetlerini desteklediklerini bildirdi.

Çiftçi, Plaka Tanıma Sistemi'nin ise 4 bin 370 noktada 15 bin 371 kamerayla hizmet verdiğine dikkati çekerek, bütün bu imkanları kullanırken temel ölçülerinin hukuk olduğunu, kişisel verilerin korunmasını, etkin denetimi ve hesap verebilirliği, teknolojik dönüşümün ayrılmaz unsurları olarak gördüklerini söyledi.

Asayiş

Asayiş hizmetlerine ilişkin de bilgi paylaşan Çiftçi, 2026'nın ilk 10 ayını, önceki 5 yılın aynı dönem ortalamasıyla karşılaştırdıklarında kişilere karşı 8 suç türünde olay sayısını yüzde 14 azalttıklarını dile getirdi.

Çiftçi, bu suçlarda aydınlatma oranlarının yüzde 99,5'e ulaştığını belirterek "Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalış sağladık. 81 ilimizde JASAT ve Emniyetimizin uzman ekipleriyle faili meçhulleri araştırıyoruz. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7'si aydınlatılmıştır." dedi.

Her olayın takipçisi olduklarının altını çizen Çiftçi, yılın ilk 10 ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 kişinin yakalandığı ve yine 2026 yılının ilk 10 ayında, önceki 5 yılın aynı dönem ortalamasına göre malvarlığına karşı işlenen 8 suç türünde olay sayısının yüzde 30,7 azaldığı, aydınlatma oranının ise yüzde 92,7'ye yükseldiğini bildirdi.

Çiftçi, aynı karşılaştırmada otodan hırsızlığın yüzde 83, evden hırsızlığın yüzde 68, iş yerinden ve kurumdan hırsızlığın yüzde 57 azaldığını, aydınlatma oranlarının ise iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta 19,6 puan artışla yüzde 96,2'ye, otodan hırsızlıkta 43,5 puan artışla yüzde 91'e, evden hırsızlıkta 31,4 puan artışla yüzde 88'e ulaştığını söyledi.

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye de değinen Çiftçi, yılın ilk 10 ayında 92 bin 390 ruhsatsız silah ele geçirdiklerini, 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında, olay sayısında yüzde 30 düşüş, tutuklu sayısında ise yüzde 24 artış gerçekleştiğini aktardı.

Okul güvenliği

Çiftçi, çocukların güvenliğinin, anne ve babaların gönül rahatlığının, ortak mesuliyetleri olduklarını vurguladı. Okul güvenliğini aileden dijital dünyaya uzanan bütünlük içinde ele aldıklarını aktaran Çiftçi, ilgili bakanlıklarla riskleri erken tespit ederek koruyucu tedbirler uyguladıklarını dile getirdi.

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 okul kolluk görevlimiz sürekli olarak görev yapmakta, 44 bin 764 okulda, 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz, okul yönetimleriyle devamlı irtibat halinde çalışmaktadır. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 okul bahçe görevlimiz hizmet vermektedir. Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde, 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapmaktadır. Beş aşamalı Şefkat Kalkanı Projemizle anne babaların davranış değişikliklerini erken fark etmesini, uyuşturucu ve dijital riskleri tanımasını, kurumlara hızla ulaşmasını amaçlıyoruz. Evlerdeki silah ve tehlikeli aletlerin güvenli muhafazasına ilişkin farkındalığı da güçlendiriyoruz.

31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayımız 151 bin 650'ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 31 bin 200 kameranın daha teslimini planlıyoruz. Kayıtlarla olayların aydınlatılmasını, vatandaşımızın ve personelimizin hakkının korunmasını destekliyoruz. Kadına yönelik şiddet, insan onuruna ve aile hayatına ağır bir saldırıdır. Her ihbarı ciddiyetle değerlendiriyor, koruyucu tedbirlerin uygulanmasını titizlikle takip ediyoruz. KADES uygulaması, kullanılmaya başlandığından bu yana 10 milyon 264 binin üzerinde indirilmiştir. Elektronik İzleme Merkezimizde 1416 aktif elektronik kelepçeyi takip ediyoruz. Sahipsiz hayvanların büyük ölçüde toplanarak bakımevlerine alınmasıyla hem sokaklarımız hem de hayvanlarımız artık daha güvende. Vatandaşlarımızın, bilhassa çocuklarımızın güvenliğini korurken, hayvanların bakım ve refahını da gözetiyoruz."

Organize suçlarla mücadele

Çiftçi, "2026 yılını organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettik. Milletimizin huzuruna, esnafımızın kazancına ve gençlerimizin geleceğine kasteden örgütlerle mücadele önceliğimizdir." diye konuştu.

Teknolojiyi kullanan, sınır ötesinden faaliyet yürüten yeni nesil suç örgütlerinin uyuşturucu ticaretini, yasa dışı bahsi ve dolandırıcılığı bağlantılı ağlarla yürüttüğünü aktaran Çiftçi, sosyal medyada suçun özendirilmesiyle çocukların ve gençlerin örgütlere çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

Çiftçi, "2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik, 1951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılıkla mücadelede 35 bin 572 operasyonla, piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme ele geçirdiklerini aktaran Çiftçi, mali suçlara yönelik 12 bin 701 operasyonda ise 3 bin 510 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Çiftçi, "Suçluların sınırların ardına saklanarak adaletten kaçmasına da fırsat vermiyoruz. 1 Ocak-15 Kasım 2026 tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 808 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 514 şahsı da ülkemizde yakaladık." şeklinde bilgi verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde TÜRKPOL mekanizmasının oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Çiftçi, sınır aşan suçlar, uyuşturucu, yeni nesil örgütler, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahisle mücadelede ortak hareket kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele

Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin ise "Uyuşturucu, diğer suçları da besleyen bir ana damardır. Örgütlere finansman sağlar, şiddeti körükler, hırsızlığa ve cinayete zemin hazırlar. İnsanın iradesini, ailenin huzurunu ve nesillerimizin geleceğini hedef alır. Bu mücadele, nesillerimizin iradesine ve istikbaline sahip çıkma meselesidir. Evlatlarımızın hayatı üzerinden servet biriktirenlere meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, "Bu operasyonlarda 74 bin 418 şahıs gözaltına alındı, 39 bin 184 kişi tutuklandı. Kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçları kapsamındaki işlemlerle birlikte toplam 40 bin 529 şahıs tutuklanmış oldu. Operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirdik." dedi.

81 ilden gelen 112 ve UYUMA ihbarlarını Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden analiz ederek riskin yoğunlaştığı alanlara müdahale ettiklerini bildiren Çiftçi, ilk 10 ayda 143 bin 627 ihbarın analizi sonucunda, belirlenen alanlardaki çalışmalarda, narkotik suçlardan 16 bin 75 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Çiftçi, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile de annelerin uyuşturucu tehlikesini ve erken belirtilerini tanımasını sağladıklarını ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA