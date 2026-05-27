GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2026

6 Nisan 1920 tarihli haber bülteninde siyasi partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları, Tarım ve Ticaret Bakanlarının ziyaretleri, ABD-İran gerilimi, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile spor müsabakaları yer alıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak.

(Ankara/09.30-15.05)

CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30-18.00)

MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-15.00)

İYİ Partide diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.00-15.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine iştirak edecek.

(Kastamonu/10.30/11.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Polisevi'nde vatandaş ve emniyet mensuplarıyla, Zübeyde Hanım Huzurevi'nde huzurevi sakinleriyle bayramlaşacak, AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Tekirdağ/13.00/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD ile İran arasında ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2? ??? İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3? ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Bayramlaşma Programı'na katılacak.

(Rize/14.00)

2- A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN müsabakaları yapılacak.

(Trabzon/18.00/İstanbul/20.30)

Kaynak: AA / Tevfik Işık
