GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süryani toplumu temsilcilerini kabul edecek, Türk toplumuyla görüşecek ve İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından kabul edilecek.

(Stockholm)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "Al Tomorrow Summit" etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Forumu'nda düzenlenecek panelde konuşacak.

(İstanbul/12.00)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi İl Fuarı'na, MEB 2.Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'na ve Erzurum Tanıtım Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/15.30)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mut ilçesinde düzenlenecek 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Mersin/14.00)

4 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Ordu'da AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Ordu/14.00/15.00/15.30)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Van'da "Mahalle Başkanları Toplantısı" ile "Ortadoğu Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı"na katılacak.

(Van/14.00/17.00)

6 - AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonunun düzenlediği Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/20: 00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)???????

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sıfır Atık Kent Tasarımı: İklim Hedefleri İçin Kentsel Planlama Paneli"ne katılacak ve KOMATEK 2026 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e resmi ziyarette bulunacak.

(Dakka)

2 - Özbekistan'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun da katılacağı "100 Yıllık Vasiyet" Türkoloji Kurultayı düzenlenecek.

(Semerkant)

3 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun oturumunda konuşma yapacak.

(St. Petersburg)

4 - ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

5 - ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

6 - ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübünde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, AA Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına ayrı ayrı konuk olacak.

(İstanbul/10.00/22.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası müsabakalarına, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA