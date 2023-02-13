30 rehberin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı otel hakkında suç duyurusu

ADIYAMAN'daki Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubunda hayatını kaybeden rehber sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) açıklamasına göre enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı. 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'ine ise henüz ulaşılamadı. TUREB, otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman'da uygulama eğitimine giden 43 kişilik rehber grubunun konakladığı Isias Hotel'in enkazında yaşamını yitiren rehber sayısı 30'a yükseldi. TUREB'in açıklamasına göre, enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. 12 rehberin sağ veya yaralı kurtarıldığı enkazdaki rehberlerden Ömer Kale hakkında ilk gelen bilgilere göre KATAK arama kurtarma ekince enkazdan çıkarıldığı, ancak sonrasında netleşen başka bir bilgi olmadığı bildirildi. Kale'nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğuna yönelik durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

TUREB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise "Adıyaman Isias Otel'den TMMOB'nin Adıyaman temsilcisi tarafından tanıklar nezdinde yapı örnekleri alındı, otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aynı biçimde hareket eden KKTC'nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldık. Raporlar belli olduktan sonra ve hukuki süreç boyunca gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Isias Otel'de ve deprem bölgelerinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve KKTC yurttaşlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.