30. KAĞITHANE YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE ŞAMPİYON GÜMÜŞALAN

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer, Hüseyin Gümüşalan'ın oldu.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen ve 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde altın kemer, Hüseyin Gümüşalan'ın oldu.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'ndaki etkinlikte ilk olarak alt gruplar mücadele etti. Organizasyonda daha sonra Başpehlivanlar Mustafa Taş, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil de güreşti. Finalde ise Mustafa Arslan ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, altın kemerin sahibi olurken başpehlivanlar Serhat Balcı ve Mehmet Yeşil Yeşil ise 3'üncülük kürsüsünü paylaştı.

Güreşçiler madalya ve kupalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı. Etkinliğe ilişkin konuşan Öztekin, "Sadabad Yaz Etkinlikleri ile hem ata sporlarımızı yaşatıyor hem de ilçemizi tanıtıyoruz. Kağıthane'de yağlı güreş sporu Osmanlı'dan beri devam eden bir gelenek. Sadabad diye anılan bu bölge aynı zamanda Lale Devri'ne de ev sahipliği yaptı. Şimdilerde Yeşil Vadi adıyla burada birbirinden güzel programlar hazırlıyoruz. Gelecek haftalarda atlı cirit ve okçuluk müsabakalarımız olacak. Şimdiden tüm İstanbulluları davet ediyorum? dedi.

Öte yandan organizasyonda 20 senedir güreş ağalığını yapan Yusuf Yoldaş, bu yıl unvanını Ahmet Balcı'ya devretti.